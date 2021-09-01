МИД Азербайджана и России обсудили реализацию договоренностей по Карабаху
БАКУ/Trend/ - МИД Азербайджана и России обсудили реализацию договоренностей по Карабаху, сообщает в среду Trend со ссылкой на внешнеполитическое ведомство РФ.
«1 сентября состоялся телефонный разговор заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Андрея Руденко с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым.
В ходе развернутого обмена мнениями был обсужден комплекс актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня, включая реализацию договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года», – говорится в сообщении МИД России.
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