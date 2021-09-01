Шуша не только очень красивое место, но и душа Карабаха – узбекский журналист

ШУША /Trend/ - Шуша не только очень красивое место, но и душа Карабаха.

Об этом сказал в среду Trend журналист Национального информационного агентства Узбекистана UZA Саидмурод Рахимов в ходе медиатура представителей СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета на освобожденные территории Азербайджана.

«Побывав в Шуше, хочу отметить, что это не только очень красивое место, но и душа Карабаха. Мы очень впечатлены от поездки в этот город. Мы посетили различные культурные объекты, относящиеся к истории этого города. К сожалению, и здесь мы увидели следы от пуль на памятниках. Это большой вандализм, такого не должно быть, людей и их историю нужно ценить и уважать», – сказал он.

Рахимов также поделился впечатлениями от поездки в другие освобожденные районы Азербайджана: «Мы были очень сильно тронуты, увидев разрушения в Джебраильском районе. Были разрушены даже кладбища, от домов остались только стены. Надеемся, что скоро все это будет восстановлено, и люди вернутся в свои родные дома. Я верил, что азербайджанский народ восстановит свою территориальную целостность, и люди вернутся в свои родные края. После первой Карабахской войны азербайджанский народ стал сильнее, он жил с надеждой, что вернется сюда и восстановит справедливость».

(Авторы Вугар Иманов, Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)