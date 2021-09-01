Информация о гибели армянского военнослужащего ложная – минобороны Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Информация о гибели армянского военнослужащего ложная, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В последнее время официальные и неофициальные представители Армении распространяют необоснованные заявления о якобы нарушении военнослужащими азербайджанской армии прекращения огня, совершении поджогов, краже скота, оказании различного давления на сельских жителей.

Как отметили в минобороны, информация, распространенная сегодня в армянских СМИ о том, что в результате снайперского выстрела со стороны ВС Азербайджана погиб армянский военнослужащий, ложная и носит провокационный характер. Подразделения азербайджанской армии не открывали огонь в данном направлении.

Минобороны Азербайджана заявляет, что преступления и кровавые инциденты, происходящие в армянской армии, это результат произвола и неуставных отношений, которые там царят, и эти события никак не связаны с азербайджанской армией.

(Перевод: Кямаля Сеидова)