Надеемся на процветание в ближайшем будущем освобожденных территорий Азербайджана - журналист из Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Надеемся, что в ближайшем будущем освобожденные территории Азербайджана будут все больше и больше процветать.

Об этом Trend сказал в среду сотрудник информационного агентства "Дуньё" при министерстве иностранных дел Узбекистана Махмуд Бабаназаров в ходе визита на освобожденные территории Азербайджана.

«Увиденное на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана не могло не опечалить нас.

К какой бы религии человек ни относился, глумиться над усопшими неэтично. Здесь все уничтожено, все деревья вырублены и ничего не растет. Мы во главе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым поддержали справедливую позицию Азербайджана. Наш президент сказал, что произошедшие события являются восстановлением исторической справедливости», - сказал он.

Как отметил Бабаназаров, Узбекистан поддерживает азербайджанских братьев и надеется на процветание в ближайшем будущем этих территорий: "Для этого у Азербайджана имеются все ресурсы и потенциал. Будем надеяться, что здесь вновь поселятся люди и будет царить мир».