Новый спецпредставитель НАТО по Кавказу вступил в должность

БАКУ /Trend/ - Хавьер Коломина вступил в должность нового заместителя помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и специального представителя на Кавказе и в Центральной Азии, сообщает Trend в четверг со ссылкой на НАТО.

Специальный представитель генерального секретаря НАТО отвечает за продвижение политики Североатлантического союза в двух стратегически важных регионах - на Кавказа и в Центральной Азии.

Он отвечает за общую координацию политики партнерства НАТО в этих двух регионах и тесно сотрудничает с региональными лидерами в целях расширения их сотрудничества с Североатлантическим союзом.