Претензии Армении по поводу «военнопленных» не принимаются на международной арене – политобозреватель

БАКУ /Trend/ - Несмотря на все усилия Армении, ее необоснованные претензии по поводу «военнопленных» не принимаются на международной арене.

Об этом в четверг сказал Trend политический обозреватель Эльчин Мирзабейли.

По его словам, армянские военнослужащие, задержанные за совершение особо тяжких преступлений, повлекших гибель мирных жителей и военнослужащих на территории Азербайджана, после заявления от 10 ноября, которое считается актом капитуляции для Армении, ни в коем случае не могут быть выданы за военнопленных.

«Их действия оцениваются судебными органами Азербайджана в соответствии с требованиями законодательства страны. В статье 4 Женевской Конвенции (III) об обращении с военнопленными четко определено кто и в какое время считается военнопленным. Цитата: "Военнопленными по смыслу настоящей Конвенции являются попавшие во власть неприятеля: а)личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, а также личный состав ополчения и добровольческих отрядов, входящих в состав этих вооруженных сил".

Как видно из Конвенции, речь идет о конфликте и тех, кто попал в плен в период конфликта (войны). Как известно, конфликт (война) между Азербайджаном и Арменией завершился трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года. Армянские провокаторы-террористы были задержаны за совершение конкретных преступлений в результате антитеррористической операции 11 декабря, то есть через месяц после завершения войны. Таким образом, Женевская конвенция не имеет никакого отношения к террористам, которые были осуждены в Азербайджане.

Именно исходя из этого, глава МИД России заявил на встрече со своим армянским коллегой, что содержащиеся в Азербайджане армянские военнослужащие задержаны после 9 ноября. Это, в свою очередь, доказывает, что претензии Армении касательно "военнопленных" не принимаются на международной арене и считаются необоснованными», – добавил Эльчин Мирзабейли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @ElchinMehdiyev