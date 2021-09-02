Город Агдам будет восстановлен в соответствии с самыми передовыми международными стандартами – спецпредставитель Президента

БАКУ/Trend/ - Город Агдам будет восстановлен в соответствии с самыми передовыми международными стандартами.

Как сообщает Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджана в освобожденной от оккупации части Агдамского района, включая город Агдам, Эмин Гусейнов в ходе визита с представителями СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета на освобожденные территории Азербайджана.

«Мы освободили свои территории от оккупантов и сегодня находимся в городе Агдам, который был освобожден и передан азербайджанской стороне 20 ноября 2020 года в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября того же года. Город разрушен, вы увидели в каком состоянии основные места исторической и культурной значимости. Оккупанты в наших мечетях содержали разных нечистоплотных животных и тем самым пытались оскорбить азербайджанскую культуру. Единственное здание, которое осталось неразрушенным, – это Джума-мечеть. Они использовали эту мечеть как пункт наблюдения для военных целей.

Масштаб этих разрушений впечатляет, и мы видим какую большую восстановительную работу нам предстоит выполнить. Порядка две трети территории Агдамского района была под оккупацией. Мы очень тесно работает со всеми соответствующими структурами, как местными, так и международными. Кроме того, создан координационный штаб, который регулирует все вопросы связанные с восстановлением», – сказал Гусейнов.

По его словам, в рамках предстоящих работ по восстановлению создано более десяти рабочих групп для разрешения различных вопросов: «Мы превратим Карабах, в том числе и Агдам, в рай. Город будет восстановлен в соответствии с самыми передовыми международными стандартами. Население города будет составлять порядка ста тысяч человек, и его география будет расширена почти вдвое. Его территория в 1,5 тысячи гектаров будет представлена в виде современного города, который станет четвертым по величине в Азербайджане».

(Авторы: Вугар Иманов, Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)