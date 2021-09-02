Город Агдам будет восстановлен в соответствии с самыми передовыми международными стандартами – спецпредставитель Президента

Политика 2 сентября 2021 17:52 (UTC+04:00)
Город Агдам будет восстановлен в соответствии с самыми передовыми международными стандартами – спецпредставитель Президента

БАКУ/Trend/ - Город Агдам будет восстановлен в соответствии с самыми передовыми международными стандартами.

Как сообщает Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджана в освобожденной от оккупации части Агдамского района, включая город Агдам, Эмин Гусейнов в ходе визита с представителями СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета на освобожденные территории Азербайджана.

«Мы освободили свои территории от оккупантов и сегодня находимся в городе Агдам, который был освобожден и передан азербайджанской стороне 20 ноября 2020 года в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября того же года. Город разрушен, вы увидели в каком состоянии основные места исторической и культурной значимости. Оккупанты в наших мечетях содержали разных нечистоплотных животных и тем самым пытались оскорбить азербайджанскую культуру. Единственное здание, которое осталось неразрушенным, – это Джума-мечеть. Они использовали эту мечеть как пункт наблюдения для военных целей.

Масштаб этих разрушений впечатляет, и мы видим какую большую восстановительную работу нам предстоит выполнить. Порядка две трети территории Агдамского района была под оккупацией. Мы очень тесно работает со всеми соответствующими структурами, как местными, так и международными. Кроме того, создан координационный штаб, который регулирует все вопросы связанные с восстановлением», – сказал Гусейнов.

По его словам, в рамках предстоящих работ по восстановлению создано более десяти рабочих групп для разрешения различных вопросов: «Мы превратим Карабах, в том числе и Агдам, в рай. Город будет восстановлен в соответствии с самыми передовыми международными стандартами. Население города будет составлять порядка ста тысяч человек, и его география будет расширена почти вдвое. Его территория в 1,5 тысячи гектаров будет представлена в виде современного города, который станет четвертым по величине в Азербайджане».

(Авторы: Вугар Иманов, Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Иран потерял около 100 млрд. долларов доходов от нефти с 2018 года из-за санкций США
Иран потерял около 100 млрд. долларов доходов от нефти с 2018 года из-за санкций США
Иран представил трехмерный радар, способный регистрировать до 300 целей одновременно
Иран представил трехмерный радар, способный регистрировать до 300 целей одновременно
Начинаются новые буровые работы на газовом месторождении Южный Парс
Начинаются новые буровые работы на газовом месторождении Южный Парс
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Агдаме планируется реализовать проекты на основе «зеленых технологий» – спецпредставитель Президента Энергетика 17:57
Взгляды Низами на женщину выглядят как целостная философская система – Депутат Севиль Микаилова Общество 17:54
Город Агдам будет восстановлен в соответствии с самыми передовыми международными стандартами – спецпредставитель Президента Политика 17:52
Мотострелковые подразделения в Нахчыване проводят учения с боевыми стрельбами (ФОТО/ВИДЕО) Политика 17:43
Президент Узбекистана предложил ИБР новые варианты развития сотрудничества Бизнес 17:40
В Кыргызстане среднемесячная зарплата составила 229,5 доллара Кыргызстан 17:26
Таджикистан получит от МВФ $236 млн. Таджикистан 17:24
Международные резервы России за неделю выросли на $20 млрд Россия 17:15
Армяне, проявив вандализм, учинили большие разрушения – боснийский журналист Политика 17:14
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро выросли Израиль 17:11
Минимум два человека пострадали при взрыве в жилом доме в Германии Европа 17:10
Грузия обнародовала объемы импорта и экспорта цитрусовых Бизнес 17:08
Около 60% клиентского портфеля азербайджанских банков составляют бизнес-кредиты Финансы 17:03
Дефицит торгового баланса США в июле снизился лучше прогноза США 17:02
Минэнерго Турции ввело запрет на участие в тендерах BOTAŞ для одной из компаний Энергетика 17:00
Спрос на автомобили марки Toyota в Азербайджане вырос более чем на 20% Транспорт 16:58
Узбекнефтегаз, Российская Танеко могут начать совместное производство шин Бизнес 16:51
В Азербайджане разработан новый законопроект о продовольственной безопасности Экономика 16:50
ВОЗ: Африка не сможет вакцинировать от COVID-19 к концу сентября 10% жителей континента Европа 16:48
В ходе конкурса «Кубок моря» выполнены артиллерийские стрельбы по воздушным целям (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 16:47
В азербайджанских школах будет преподаваться предмет «История победы» Общество 16:44
Минобразования Азербайджана в ближайшие дни обнародует решение в связи с началом учебы Общество 16:42
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ухудшением погоды Общество 16:36
Грузинский рынок покинуло около 30% автодилеров Бизнес 16:32
Минспорта Азербайджана контролирует вопрос проверки COVID-паспортов при посещении спортзалов Общество 16:20
Претензии Армении по поводу «военнопленных» не принимаются на международной арене – политобозреватель Политика 16:16
МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану Политика 16:11
Президент Туркменистана провёл общий урок об истории страны, о долге и обязанностях молодого поколения (ФОТО) Туркменистан 16:00
Всегда ужасно видеть, что война может сделать с обычными людьми и местами – журналист из Северной Македонии Политика 15:58
Виноделы Грузии получили значительные средства за продажу винограда Бизнес 15:48
В Азербайджане упрощены процедуры использования механизмов финансовой поддержки для предпринимателей Бизнес 15:41
В Кыргызстане в августе инфляция составила 14,1% Кыргызстан 15:36
В Азербайджане температура воздуха снизится на 5-8 градусов Общество 15:30
Феномен наук о здоровье Сейфаддина Гурбанова в Харькове Культура 15:27
Ловушка разума Рагима Джафарова в Москве Культура 15:25
Корпоративные кредиты составляют около 60% кредитного портфеля Yapi Kredi Bank Azerbaijan Финансы 15:25
В Азербайджане участкам площадью более 10 га субсидии будут предоставляться с аграрным страхованием Экономика 15:24
Новак: Россия в полном объеме нарастила добычу в августе по сделке ОПЕК+ Россия 15:23
МВФ оказывает содействие Узбекистану в подготовке среднесрочной фискальной стратегии Финансы 15:18
В России за сутки коронавирусом заразились 18 985 человек Россия 15:13
МИД Грузии прокомментировал введение безвизового режима с Северной Македонией Бизнес 15:07
Украинский НПЗ впервые переработает британскую нефть сорта Flotta Gold Европа 15:06
В домах торжеств в Азербайджане выросли цены Экономика 15:02
На портале онлайн-услуг E-pul предоставленна возможность сделать пожертвование в Фонд Возрождения Карабаха Общество 15:01
В Агджабеди должностные лица сельского медпункта выдавали поддельные COVİD-паспорта Общество 14:53
Apple разрешит альтернативный способ оплаты "приложений для чтения" США 14:44
Сегодня мне ровно столько лет, сколько было моему отцу, когда он стал шехидом - уроженец Кельбаджара Общество 14:44
Президент Узбекистана предложил создать торговое пространство от «Западной Африки до Восточной Азии» Бизнес 14:38
В совместном мониторинговом центре в Агдаме отметили День Победы Турции и День турецких вооруженных сил (ФОТО) Политика 14:34
ИБР, Саудовская Аравия и Узбекистан подписали соглашение о создании фонда по расширению экономических возможностей Бизнес 14:33
Международный центр Низами Гянджеви проводит онлайн-конференцию, посвященную вкладу Низами Гянджеви в мировое наследие - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Политика 14:26
Военнослужащие Азербайджана и Турции приступили в Баку к совместным учениям-тренировкам (ФОТО/ВИДЕО) Политика 14:22
Впервые за много лет я могу посетить могилу своего супруга - уроженка Кельбаджара (ФОТО) Общество 14:18
Азербайджанская команда вышла в финал конкурса "Танковый биатлон" Политика 13:53
Российская компания о работах, осуществленных на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане (Эксклюзив) Энергетика 13:47
В Баку завтра будет до 29 градусов тепла Общество 13:35
Азербайджанский экспорт в Португалию в январе-июле 2021 г. вырос более чем вдвое Экономика 13:29
Халг Банк снова снизил проценты по кредитам! Экономика 13:25
Евростат назвал объем экспорта нефтепродуктов из Туркменистана в Румынию за I полугодие Энергетика 13:23
Эстонское решение обеспечивает защиту e-commerce платформы Азербайджана Экономика 13:18
Спрос азербайджанских банков на валюту сократился Финансы 13:11
Новый спецпредставитель НАТО по Кавказу вступил в должность Политика 13:04
Общая выручка грузинских банков возросла Финансы 12:54
Азербайджанский Expressbank в 2020 г. столкнулся с незначительным давлением на прибыль и капитал - Fitch Финансы 12:50
"Дочка" NEQSOL Holding в Украине увеличила доходы и прибыль на 20% Экономика 12:47
Банк ВТБ (Азербайджан) до 2022 г. планирует увеличить долю кредитов, выдаваемых онлайн Финансы 12:44
Банк БРИКС одобрил расширение состава членов за счет ОАЭ, Уругвая и Бангладеш Арабские страны 12:43
Коронавирус в Израиле: Более 90 тысяч зараженных, но число тяжелобольных снижается Израиль 12:37
Минздрав Азербайджана огласил порядок получения «сертификата о противопоказаниях» к вакцинации от коронавируса Общество 12:35
SOCAR Trading расширит поставки американской нефти на мировые рынки Экономика 12:26
Эффективность "Спутника V" по итогам вакцинации в Сан-Марино составила 94,8% Россия 12:24
Что делать гражданину при неудачно проведенной хирургической операции? - интервью с главным хирургом минздрава Общество 12:20
В Грузии зафиксирован новый максимум показателя смертности от коронавируса Грузия 12:20
Агентство автодорог Азербайджана о строящихся дорогах в Карабахе и Восточном Зангезуре Общество 12:16
Минобороны ФРГ призвало ЕС сделать выводы из зависимости от США Европа 12:07
Татнефть и Узбекнефтегаз намерены реализовывать проекты малотоннажной нефтегазохимии Энергетика 12:02
Порты Турции перевалили около 300 тыс. тонн грузов из Латвии Турция 11:48
Минздрав Азербайджана об удалении данных о получении первой дозы вакцины от COVID из системы Общество 11:45
Михаил Гусман о новом президенте Эстонии Аларе Карисе в эфире "Эха Москвы" (ВИДЕО) Европа 11:36
Армения все еще демонстрирует неготовность к политике добрососедства - МИД Азербайджана Политика 11:34
Минэнерго Турции ввело запрет для одной из компаний на участие в тендерах BOTAŞ Энергетика 11:26
Боррель: Потребность в создании системы обороны ЕС стала очевидна из-за Афганистана Европа 11:25
Великобритания выделила 500 тыс. фунтов стерлингов на разминирование территорий Азербайджана Политика 11:20
В Казахстане будут приняты меры по повышению оплаты труда Казахстан 11:19
SOFAZ назвал объем реализованной на аукционах валюты за август Финансы 11:18
Граждане могут предоставлять при проверке COVID-паспорт и сертификат об иммунитете в электронном виде - госагентство Азербайджана Общество 11:18
Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 2 сентября Узбекистан 11:08
Депутат Севиль Микаилова провела очередную встречу с избирателями (ФОТО) Общество 11:08
Россия снизила производство бензина Россия 10:44
Туркменский госконцерн закупит оборудование Тендеры 10:44
Азербайджан с начала года увеличил экспорт в Испанию более чем вдвое Экономика 10:42
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 10:37
Азербайджанский депутат о временном влиянии карантинных ограничений на сферу общепита Экономика 10:33
Денежная база в Азербайджане заметно возросла Финансы 10:17
Минздрав Азербайджана о причине ухудшения состояния больных COVID, лечащихся дома Общество 10:13
Президент Ильхам Алиев поздравил нашего спортсмена, завоевавшего золотую медаль на летних Паралимпийских играх «Токио-2020» Политика 10:10
В первом полугодии 2021 года денежные переводы в КР выросли на 31,1% Кыргызстан 10:06
В работе Instagram произошел сбой США 10:01
Лондон может разместить ядерный арсенал во Франции и США при отделении Шотландии Европа 09:57
В Германии бурными овациями встретили произведение великого азербайджанского композитора Культура 09:57
Все новости