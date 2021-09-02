Платформа «шести» с участием стран Южного Кавказа отвечала бы интересам всех ее потенциальных участников – Захарова

Политика 2 сентября 2021 18:17 (UTC+04:00)
Платформа «шести» с участием стран Южного Кавказа отвечала бы интересам всех ее потенциальных участников – Захарова

БАКУ/Trend/ - Платформа «шести» (идея запуска консультативного регионального механизма с участием Азербайджана, Армении, Грузии, России, Ирана и Турции) отвечала бы интересам всех ее потенциальных участников, могла бы внести вклад в укрепление мира, доверия, привести к стимулированию экономических процессов и сотрудничества на Южном Кавказе.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала глава пресс-службы МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

«Нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией остается в фокусе внимания Москвы. Это также является центральной темой политики Баку и Еревана. Наши основные усилия сконцентрированы на реализации трехсторонних договоренностей. В числе приоритетов решение гуманитарных задач в Карабахе, деэскалация напряженности на армяно-азербайджанской границе, разблокирование транспортных и экономических связей на Южном Кавказе», – сказала она.

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