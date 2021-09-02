Новый российский сопредседатель МГ ОБСЕ совершит визит на Южный Кавказ
БАКУ/Trend/ - Новый сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Игорь Ховаев совершит визит на Южный Кавказ. Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала глава пресс-службы МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.
«Мы поддерживаем активизацию работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию на основе имеющегося мандата и при адекватном учете новых региональных реалий. Тройка могла бы содействовать повышению доверия между Баку и Ереваном, а также решению гуманитарных вопросов, и это послужило бы предпосылкой для перехода к обсуждению уже политических проблем. Новый сопредседатель Минской группы ОБСЕ как раз совершит поездку в регион», – сказала она.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Платформа «шести» с участием стран Южного Кавказа отвечала бы интересам всех ее потенциальных участников – Захарова
В Турции встретили представителей ВВС Азербайджана, отправившихся на учения TurAz Şahini – 2021 (ФОТО)
В Агдаме планируется реализовать проекты на основе «зеленых технологий» – спецпредставитель Президента
Город Агдам будет восстановлен в соответствии с самыми передовыми международными стандартами – спецпредставитель Президента
Претензии Армении по поводу «военнопленных» не принимаются на международной арене – политобозреватель
Президент Туркменистана провёл общий урок об истории страны, о долге и обязанностях молодого поколения (ФОТО)
Всегда ужасно видеть, что война может сделать с обычными людьми и местами – журналист из Северной Македонии
В Азербайджане упрощены процедуры использования механизмов финансовой поддержки для предпринимателей
На портале онлайн-услуг E-pul предоставленна возможность сделать пожертвование в Фонд Возрождения Карабаха
Сегодня мне ровно столько лет, сколько было моему отцу, когда он стал шехидом - уроженец Кельбаджара
Президент Узбекистана предложил создать торговое пространство от «Западной Африки до Восточной Азии»
В совместном мониторинговом центре в Агдаме отметили День Победы Турции и День турецких вооруженных сил (ФОТО)
ИБР, Саудовская Аравия и Узбекистан подписали соглашение о создании фонда по расширению экономических возможностей
Международный центр Низами Гянджеви провел онлайн-конференцию, посвященную вкладу Низами Гянджеви в мировое наследие - ВИДЕО
Военнослужащие Азербайджана и Турции приступили в Баку к совместным учениям-тренировкам (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанский Expressbank в 2020 г. столкнулся с незначительным давлением на прибыль и капитал - Fitch
Минздрав Азербайджана огласил порядок получения «сертификата о противопоказаниях» к вакцинации от коронавируса
Что делать гражданину при неудачно проведенной хирургической операции? - интервью с главным хирургом минздрава