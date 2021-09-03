Завершается строительство «Дороги Победы» (ФОТО) (версия 3)

(первая версия в 09:58)

БАКУ /Trend/ - Строительство «Дороги Победы», названной так Президентом Азербайджана, подходит к концу. Она призвана увековечить память о тропе, использованной при освобождении города Шуша, сообщает в пятницу Trend.

Строительство этой двухполосной дороги началось 10 месяцев назад, и в сентябре планируется завершить работы по ее асфальтированию.

«Дорога Победы» протяженностью 101 километр, фундамент которой был заложен 16 ноября 2020 года, строится в соответствии со второй технической категорией и с учетом плана развития Карабаха.

Она берет начало от автомагистрали Гаджигабул-Миндживан-Зангезурский коридор и тянется до жемчужины Карабаха – города Шуша.

В настоящее время работы по асфальтированию дороги находятся на завершающем этапе.

На участке трассы длиной 31 километр уложено два слоя асфальтового покрытия, на участке протяженностью 61 километр - один. На других участках эти работы продолжаются. Также на дороге завершено строительство четырех мостов. Они построены на 26,9, 37,2, 37,5 и 57,3 километрах.

«Дорогу Победы» строят три организации, подведомственные Государственному агентству автодорог Азербайджана, турецкая компания KOLİN, ООО Azvirt и Körpü Bina Tikinti.

Трасса, проходящая по территории Физулинского, Ходжавендского, Ходжалинского и Шушинского районов, соединяет более 20 населенных пунктов, включая города Физули и Шуша.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)