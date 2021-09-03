Пресечена провокация незаконных армянских вооруженных формирований в направлении города Шуша - минобороны

БАКУ /Trend/ - Третьего сентября, с 01:00 до 02:15, незаконные армянские вооруженные формирования с территорий Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанских подразделений в направлении города Шуша, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Благодаря бдительности военнослужащих азербайджанской армии и незамедлительно принятым ими мерам противоположная сторона понесла потери.

Ответным огнем обстрел был подавлен.

Об инциденте были проинформированы командование российских миротворцев и Турецко-российский совместный мониторинговый центр.

Азербайджан будет и далее принимать решительные адекватные меры в рамках своих законов в случае повторения попыток совершения подобных провокаций, говорится в сообщении минобороны.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)