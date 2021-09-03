Президент Ильхам Алиев посетил в Сумгайыте памятник великому лидеру Гейдару Алиева

БАКУ /Trend/ - 3 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил город Сумгайыт.

Как сообщает Trend, глава государства сначала посетил возведенный в центре города памятник великому лидеру Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы.