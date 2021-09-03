Азербайджану предстоит критически важная работа на постоянной основе

Политика 3 сентября 2021 14:55 (UTC+04:00)
Азербайджану предстоит критически важная работа на постоянной основе

БАКУ /Trend/ - Прошел уже почти год, как закончилась 44-дневная война, но ее итоги меняют представления людей, открывают новые грани в понимании многих вопросов, ответы на которые раньше казались неочевидными.

Например, внезапно пришло осознание того, что Азербайджан и Армения находятся в совершенно разных, как говорят в профессиональном спорте, весовых категориях. Армения не является и никогда не была для Азербайджана равным военным соперником, даже когда якобы одержала победу (все мы в курсе, как ей это удалось) в начале 90-х годов XX века.

Достаточно было оставить Армению один на один с Азербайджаном, как миф о боевом духе армян при тысячах их дезертиров (сами признали) развеялся так же, как и возник из ниоткуда.

Если начнется третья Карабахская война, то Азербайджан не оставит противнику никаких шансов, и в этом нет ни капли сомнения.

Однако история учит, что после поражений на поле боя и неспособности реально оценить сложившуюся ситуацию армянские ультранационалисты обычно переходили к излюбленной тактике – дестабилизации, провокациям, террору, лишь бы так называемый «армянский вопрос» оставался в фокусе.

Собственно, мы это сегодня и наблюдаем.

О том, что риски армянского реваншизма будут и далее существовать, открытым текстом сказал на днях Президент Ильхам Алиев: «Время меняется, а армянский фашизм не меняется, и не будет меняться. Никто не должен этого забывать. Сейчас нельзя верить их порой льстивым словам».

Возможно, в данном контексте пришло время усовершенствовать Концепцию национальной безопасности Азербайджана. Она все-таки была утверждена почти 15 лет назад, в 2007 году, когда основным приоритетом государства было решение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и освобождение азербайджанских земель от армянской оккупации.

Азербайджан этот вопрос закрыл, но сейчас перед страной встают новые вызовы.

В сегодняшних условиях Азербайджану предстоит критически важная работа на постоянной основе: оценка, анализ, минимизация (или полная ликвидация) потенциальных рисков, которые могут исходить от Армении и армянства, даже если мирный договор будет заключен.

Послевоенные риски – это массовые и точечные теракты, вооруженные диверсии и провокации в Карабахе, на госгранице и в приграничных регионах Азербайджана, а также в третьих странах, киберугрозы, информационная война в СМИ и социальных сетях, включая фейковые новости, распространение слухов, направленных на дискредитацию азербайджанской власти, армии, дружественных государств.

Наконец, это экологический террор, а также возможность применения «грязной бомбы» против Азербайджана, о чем несколько раз заикались официальные представители Армении.

Пока масштабы азербайджанофобии и тюркофобии в Армении достигают таких ужасающих размеров и принимают уродливые формы, в Концепции национальной безопасности Азербайджана должны быть прописаны адресные пункты, связанные с угрозами, исходящими непосредственно от этой страны, и мерами по их предотвращению. Повторюсь, даже если мирный договор между двумя странами будет подписан.

Вторым фактором, который следует принять во внимание, является «любовь» Запада к Армении и, назовем вещи своими именами, предвзятое отношение к нашему государству ряда стран.

Мы все, от рядового гражданина до президента страны, были и сейчас являемся свидетелями того, как «белое», не моргнув глазом, называют «черным», как Сенат Франции признает т.н. «НКР», как в упор не видят и публично не осуждают военные преступления армян в виде бомбежек гражданского населения Гянджи и Барды, развалин Агдама и отказа от передачи Арменией карт минных полей.

Только представьте на секунду, что бы творилось в Брюсселе, Париже, Вашингтоне и Москве, если бы жилые кварталы армянского Гюмри подверглись ракетному удару.

В этой связи напомню недавние слова Президента Ильхама Алиева о том, что текущий ход событий, период второй Карабахской войны и действия международных сил свидетельствуют о том, что длившиеся 30 лет переговоры по карабахскому конфликту никогда бы не нашли своего решения путем переговоров.

Он отметил, что мировое сообщество пыталось преподнести замороженный конфликт как безальтернативный вариант.

Сегодня мы наблюдаем, в какую сторону меняется система международных отношений, когда международное право может быть с легкостью попрано, а право силы становится все более весомым аргументом в решении конфликтных ситуаций, видим грязную игру и двойные стандарты.

Азербайджан справится со всеми вызовами – наше государство доказало себе и другим, что является самодостаточным, миролюбивым и динамично развивающимся, с сильной армией и прочной системой безопасности. И у Азербайджана есть надежные друзья, однако держать порох сухим, особенно, учитывая обстоятельства, отмеченные выше, нам необходимо.

Азер Ахмедбейли

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