Война в Карабахе закончилась, есть основания для разблокировки политического процесса – Лавров

БАКУ/Trend/ - Война в Карабахе закончилась. Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая с лекцией о современной дипломатии на марафоне «Новое Знание».

Как отметил Лавров, теперь, когда война в Карабахе закончилась, есть основания для разблокировки политического процесса, транспортных и экономических связей, было бы логично, если бы Армения и Турция возобновили усилия по нормализации отношений.

Он добавил, что Россия готова самым активным образом поддержать их.