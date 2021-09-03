Война в Карабахе закончилась, есть основания для разблокировки политического процесса – Лавров
БАКУ/Trend/ - Война в Карабахе закончилась. Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая с лекцией о современной дипломатии на марафоне «Новое Знание».
Как отметил Лавров, теперь, когда война в Карабахе закончилась, есть основания для разблокировки политического процесса, транспортных и экономических связей, было бы логично, если бы Армения и Турция возобновили усилия по нормализации отношений.
Он добавил, что Россия готова самым активным образом поддержать их.
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