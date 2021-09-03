Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана с праздником Рош ха-Шана

Политика 3 сентября 2021 16:15 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана с праздником Рош ха-Шана

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев 3 сентября поздравил еврейскую общину Азербайджана с праздником Рош ха-Шана.

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