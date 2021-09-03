Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского спортсмена, завоевавшего третью золотую медаль на Летних Паралимпийских играх "Токио-2020" (ФОТО)

БАКУ/Trend/- Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского спортсмена Рамана Салеха, завоевавшего свою третью золотую медаль на Летних Паралимпийских играх "Токио-2020".

Как сообщает Trend, в публикации, размещенной на официальной странице Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой говорится:

«Число золотых медалей Азербайджана на Летних Паралимпийских играх «Токио-2020» достигло 12! Поздравляю нашего паралимпийца Рамана Салеха с завоеванием своей 3-ей золотой медали! Искренне благодарю нашу национальную сборную, достойно представляющую Азербайджан на Паралимпиаде, желаю всем нашим спортсменам новых достижений и побед!»