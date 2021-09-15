Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила школьников и студентов с Днём знаний (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила школьников и студентов с Днем знаний.

Как сообщает Trend, поздравление Первого вице-президента Мехрибан Алиевой опубликовано на ее официальной странице в Instagram. В публикации говорится:

"Дорогие школьники и студенты!



Искренне поздравляю вас с Днем знаний. Пусть новый учебный год будет ярким, запоминающимся, плодотворным и принесет вам много знаний, успехов и достижений! Спасибо всем преподавателям, которые помогают вам получить необходимые знания и навыки, развивать ваши таланты и способности! Желаю каждому из вас крепкого здоровья, бодрости, неиссякаемой энергии, усердия, прекрасного настроения и отличных оценок!"