Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила школьников и студентов с Днём знаний (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила школьников и студентов с Днем знаний.
Как сообщает Trend, поздравление Первого вице-президента Мехрибан Алиевой опубликовано на ее официальной странице в Instagram. В публикации говорится:
"Дорогие школьники и студенты!
Искренне поздравляю вас с Днем знаний. Пусть новый учебный год будет ярким, запоминающимся, плодотворным и принесет вам много знаний, успехов и достижений! Спасибо всем преподавателям, которые помогают вам получить необходимые знания и навыки, развивать ваши таланты и способности! Желаю каждому из вас крепкого здоровья, бодрости, неиссякаемой энергии, усердия, прекрасного настроения и отличных оценок!"
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