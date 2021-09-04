МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Турции, передает в субботу Trend.

"Глубоко опечалены известием о столкновении грузового поезда и микроавтобуса в провинции Текирдаг братской Турции. Желаем упокоения душам погибших в аварии и скорейшего выздоровления раненым", - говорится в тексте соболезнования.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)