Группа жителей Агдама совершила поездку в свой родной город
БАКУ /Trend/ - Группа жителей Агдама совершила поездку в свой родной город.
Как сообщает Trend, их встретил специальный представитель Президента Азербайджана Эмин Гусейнов.
Прибывшие осмотрели дворец Панахали-хана, Музей хлеба, Дом культуры, Джуму-мечеть. Далее жители района посетят мечеть села Гиясли и крепость Шахбулаг.
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