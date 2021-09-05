Информация о преднамеренном поджоге пастбищ азербайджанскими военнослужащими не соответствует действительности – Минобороны

БАКУ /Trend/ - Распространенная в армянских СМИ информация о преднамеренном поджоге пастбищ в приграничных районах военнослужащими азербайджанской армии является очередной ложью официальных лиц Армении и носит клеветнический характер.

Об этом сообщили Trend в Министерстве обороны Азербайджана.

«Еще раз заявляем, что такая информация безосновательна и не имеет никакого отношения к азербайджанской армии», – отметили в ведомстве.