Информация о преднамеренном поджоге пастбищ азербайджанскими военнослужащими не соответствует действительности – Минобороны
БАКУ /Trend/ - Распространенная в армянских СМИ информация о преднамеренном поджоге пастбищ в приграничных районах военнослужащими азербайджанской армии является очередной ложью официальных лиц Армении и носит клеветнический характер.
Об этом сообщили Trend в Министерстве обороны Азербайджана.
«Еще раз заявляем, что такая информация безосновательна и не имеет никакого отношения к азербайджанской армии», – отметили в ведомстве.
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Информация о преднамеренном поджоге пастбищ азербайджанскими военнослужащими не соответствует действительности – Минобороны
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