Дан старт проекту «Братская бригада» с участием Турции и Азербайджана – Минобороны Турции
БАКУ /Trend/ - В целях обеспечения взаимодействия между Турцией и Азербайджаном, а также планирования, управления учениями и принципами их выполнения в соответствующем виде дан старт проекту «Братская бригада».
Об этом заявила официальный представитель Министерства национальной обороны Турции Пынар Кара, сообщает Trend со ссылкой на ведомство.
Представитель министерства отметила, что в настоящее время ведется совместная подготовка и обучение соответствующих делегаций ВС Азербайджана и Турции.
«Исходя из принципа "Два государства, одна нация", мы со всеми своими возможностями и дальше будем стоять рядом с нашими азербайджанскими братьями, с которыми мы вместе и в горе, и радости», – сказала Кара.
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