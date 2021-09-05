Дан старт проекту «Братская бригада» с участием Турции и Азербайджана – Минобороны Турции

БАКУ /Trend/ - В целях обеспечения взаимодействия между Турцией и Азербайджаном, а также планирования, управления учениями и принципами их выполнения в соответствующем виде дан старт проекту «Братская бригада».

Об этом заявила официальный представитель Министерства национальной обороны Турции Пынар Кара, сообщает Trend со ссылкой на ведомство.

Представитель министерства отметила, что в настоящее время ведется совместная подготовка и обучение соответствующих делегаций ВС Азербайджана и Турции.

«Исходя из принципа "Два государства, одна нация", мы со всеми своими возможностями и дальше будем стоять рядом с нашими азербайджанскими братьями, с которыми мы вместе и в горе, и радости», – сказала Кара.