Азербайджан каждый день пишет славную историю – Сахиль Керимли

БАКУ /Trend/ - Прошло всего 10 месяцев со дня исторической победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. Вызывает восхищение, что страна, прошедшая войну и пострадавшая от негативных последствий пандемии, смогла незамедлительно начать быстрое восстановление освобожденных территорий.

Карабах полностью отстраивается заново, с нуля создается самая современная инфраструктура, строятся новые дороги, аэропорты, электростанции, села и поселки. Только такая могучая страна, как Азербайджан, может так быстро справиться с такими масштабными работами. Стремительные строительные работы в Карабахе – показатель силы и потенциала Азербайджанского государства.

Сегодня в Международном аэропорту Физули приземлился первый самолет. Это еще одно событие, которым будет гордиться каждый гражданин Азербайджана, очередная славная страница в истории страны. Азербайджан каждый день пишет новую и славную историю.

Сложно представить, насколько нелегко построить за несколько месяцев такой крупный международный аэропорт, сотни километров дорог, создать самую современную инфраструктуру? Конечно, это сложно, но Азербайджан в состоянии это сделать, он в силах справиться с таким объемом работы.

Формула этого огромного успеха, уникального достижения на виду – целеустремленность и уникальные лидерские качества Победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, а также прочная основа нашего государства. И еще один важный момент – престиж Азербайджана в мире, высокое доверие к нашей стране и авторитет в регионе.

Сегодня каждый реализуемый Азербайджаном проект, каждая проводимая работа вызывает восхищение и особый интерес в мире. Потому что в последние годы на фоне экономического спада в мире Азербайджан не откладывает и не сворачивает какие-либо проекты, все намеченные планы реализуются. Строительные работы и инфраструктурные проекты реализуются не только в Карабахе, но и параллельно по всей стране. Это факторы, которые отличают Азербайджан, продвигают его в мире и шокируют многих.

Дорога Победы, один из символов нашей великой Победы над врагом, в ближайшие дни будет полностью сдана в эксплуатацию, и успешное завершение такого масштабного проекта всего за 10 месяцев достойно всяческих похвал. В целом реставрационные работы, проводимые на наших освобожденных исторических землях, непосредственный контроль этого процесса со стороны Президента Ильхама Алиева, Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, их личное участие в открытии каждого проекта вызывают у азербайджанской общественности особое уважение, удовлетворение и гордость.

Азербайджан создает новые реалии в регионе, и лидер Азербайджана полон решимости превратить Карабах в современный, уникальный и безопасный регион, которому будет завидовать весь мир. Президент Ильхам Алиев за период своей деятельности успешно достиг всех целей, которые ставил перед собой, и всегда поднимал свою страну на вершину. Поэтому ни у кого нет ни малейшего сомнения, что Карабах скоро превратится в райский уголок.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал аэропорт Физули воздушными воротами Карабаха. Сегодня пассажирский самолет «KARABAKH» влетел в воздушное пространство родного Карабаха и приземлился на освобожденных территориях. Уверен, что в ближайшее время на территории Карабаха и Восточного Зангезура завершится строительство аэропортов, фундамент которых уже заложен, начнутся полеты и эти знаменательные события станут следующей славной страницей истории Азербайджана.

Сахиль Керимли,

заместитель главного редактора АМИ Trend