Азербайджан продолжает работу по безопасному возвращению вынужденных переселенцев на освобожденные территории – МИД (версия 2)

Политика 6 сентября 2021 11:11 (UTC+04:00)

(первая версия в 11:02)

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана продолжает свою деятельность по безопасному возвращению вынужденных переселенцев на освобожденные территории.

Об этом говорится в публикации азербайджанского МИД в Twitter, сообщает в понедельник Trend.

В публикации отмечается, что прошло 300 дней со дня принятия трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

За это время освобожденные территории площадью 15 510 гектаров были очищены от 46 486 мин и неразорвавшихся боеприпасов. В результате взрыва мин, установленных Арменией во время оккупации, погибли и ранения получили 160 граждан Азербайджана. В числе трагически погибших - два журналиста, которые выполняли свой служебный долг, и одно официальное лицо.

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