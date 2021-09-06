Президент Ильхам Алиев наградил руководство Национального паралимпийского комитета Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение "О награждении руководства Национального паралимпийского комитета Азербайджана".
Согласно документу, за высокие достижения на XVI Летних Паралимпийских играх в Токио и заслуги в развитии азербайджанского спорта награждаются следующие руководящие лица Национального паралимпийского комитета Азербайджана:
орденом "Шохрат"
Рагимов Ильгар Эльхан оглу
орденом «За службу Отечеству» 3-й степени
Мамедов Кямал Джабир оглу.
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