Президент Ильхам Алиев наградил паралимпийцев и их тренеров за высокие результаты (версия 2)

(первая версия в 15:04)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев 6 сентября подписал распоряжение об установлении наград для спортсменов Азербайджана с инвалидностью и их тренеров за высокие результаты на XVI Летних Паралимпийских играх, прошедших в городе Токио.

В соответствии с распоряжением, спортсмены с инвалидностью Азербайджана и их тренеры награждаются за самые высокие результаты на XVI Летних Паралимпийских играх, прошедших в Токио, в следующем размере:

- каждому спортсмену, занявшему первое место - 200 тысяч манатов, его личному тренеру - 100 тысяч манатов;

- каждому спортсмену, занявшему второе место - 100 тысяч манатов, его личному тренеру - 50 тысяч манатов;

каждому спортсмену, занявшему третье место - 50 тысяч манатов, его личному тренеру – 25 тысяч манатов.

Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.