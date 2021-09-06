В Лачинском районе начались азербайджано-турецкие учения (ФОТО) (версия 2)
(первая версия в 17:36)
БАКУ /Trend/ - В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, в Лачинском районе стартовали совместные тактические учения двух стран с боевыми стрельбами, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Основная цель учений - совершенствование взаимодействия и боевого слаживания при проведении военных операций, в том числе развитие навыков командиров по принятию решений и управлению подразделениями.
Особое внимание в ходе учений уделяется улучшению навыков использования современной боевой техники и других военных средств в условиях местности со сложным рельефом.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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