Рустам Мурадов завершает свою миссию в качестве командующего миротворцами РФ в Карабахе

БАКУ /Trend/ - Генерал-лейтенант Рустам Мурадов завершает свою миссию в качестве командующего миротворческим контингентом РФ в Карабахе.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на армянские СМИ, стало известно в ходе встречи Мурадова с министром обороны Армении Аршаком Карапетяном.