Рустам Мурадов завершает свою миссию в качестве командующего миротворцами РФ в Карабахе
БАКУ /Trend/ - Генерал-лейтенант Рустам Мурадов завершает свою миссию в качестве командующего миротворческим контингентом РФ в Карабахе.
Об этом, как передает Trend со ссылкой на армянские СМИ, стало известно в ходе встречи Мурадова с министром обороны Армении Аршаком Карапетяном.
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