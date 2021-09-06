Обсуждены перспективы сотрудничества между Милли Меджлисом Азербайджана и Межпарламентским союзом

БАКУ /Trend/ - Находящаяся с рабочим визитом в австрийской Вене председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 6 сентября встретилась с генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом.

Как сообщает Trend на отдел по печати и связям с общественностью Милли Меджлиса, на встрече Сахиба Гафарова выразила удовлетворение сотрудничеством между Азербайджаном и Межпарламентским союзом. Отметив, что за минувший период состоялись очень плодотворные визиты официальных представителей структуры в нашу страну, в том числе генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунгонга, спикер парламента Азербайджана сказала, что эта организация играет важную роль в налаживании и укреплении межпарламентских связей в мировом масштабе. Сахиба Гафарова отметила, что Милли Меджлис, сотрудничающий с международными парламентскими структурами на двусторонней и многосторонней основе, придает большое значение расширению связей с Межпарламентским союзом. Сахиба Гафарова напомнила, что в Азербайджане проводились многочисленные форумы и саммиты мирового масштаба, в том числе мероприятие Межпарламентского союза.

В ходе беседы была предоставлена подробная информация о новых реалиях в регионе, победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, проводимой в нашей стране работе по выполнению Трехстороннего заявления от 10 ноября прошлого года. Сахиба Гафарова подчеркнула, что Азербайджан под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева нанес поражение агрессору Армении, положил конец 30-летней оккупации и обеспечил свою территориальную целостность. Благодаря политической воле азербайджанской стороны и мужеству армии Азербайджана четыре резолюции Совета Безопасности ООН по нагорно-карабахскому конфликту, остававшиеся на бумаге с 1993 года, были выполнены.

В настоящее время Азербайджан ведет работы по разминированию, благоустройству и строительству в освобожденном Карабахе, а также выполняет важную работу по установлению прочного мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе. Однако Армения не прекращает свои провокационные действия.

Высоко оценив представительство Милли Меджлиса в Межпарламентском союзе, Мартин Чунгонг выразил надежду, что Азербайджан станет членом одной из геополитических групп организации и это членство даст плодотворные результаты. По его словам, Межпарламентский союз заинтересован в расширении сотрудничества с парламентом Азербайджана. Генеральный секретарь подчеркнул важность участия азербайджанской делегации в Межпарламентском союзе в заседаниях структуры.

На встрече также обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества.