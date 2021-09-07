Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан считается спортивной страной в мировом масштабе

БАКУ/Trend/ - В целом, спортивная сфера в Азербайджане получила динамичное развитие, сегодня Азербайджан считается спортивной страной в мировом масштабе.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в видеоформате Фарида Гайыбова в связи с его назначением министром молодежи и спорта.

«Наши спортсмены показывают высокие результаты на международных соревнованиях. Правда, азербайджанская общественность привыкла к нашим победам в спорте, и если нам не удается добиться какого-то результата, то, конечно, разочаровывается. Однако мы все должны знать, что конкуренция в спорте достаточно сильна, в целом же, результаты, достигнутые в последние годы в спортивной сфере, конечно, вызывают чувство гордости. Наши спортсмены радуют нас на всемирных, Европейских играх, других международных соревнованиях. Хотя на последних летних Олимпийских играх мы завоевали меньше медалей, чем на Олимпийских играх в Рио, тем не менее, считаю, что наши спортсмены показали хороший результат. По количеству медалей Азербайджан занял 33-е, среди европейских стран – 20-е, а среди мусульманских стран – 4-е место. Правда, на сей раз нашим спортсменам не удалось завоевать золотой медали, но они были очень близки к этому. Но хочу еще раз сказать, что в спорте бывают и поражения, и победы. В целом, результаты, достигнутые в спортивной сфере, весьма позитивны. Паралимпийцы очень порадовали нас, проявив высокое мастерство, профессионализм, самоотверженность, они завоевали много медалей, в том числе большое количество золотых медалей. Конечно, это тоже очень важное событие, и мы вполне справедливо гордимся нашими паралимпийцами», - сказал глава государства.