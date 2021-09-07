Президент Ильхам Алиев: Паралимпийцы очень порадовали нас

БАКУ/Trend/ - Паралимпийцы очень порадовали нас.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в видеоформате Фарида Гайыбова в связи с его назначением министром молодежи и спорта.

«Хотя на последних летних Олимпийских играх мы завоевали меньше медалей, чем на Олимпийских играх в Рио, тем не менее, считаю, что наши спортсмены показали хороший результат. По количеству медалей Азербайджан занял 33-е, среди европейских стран – 20-е, а среди мусульманских стран – 4-е место. Правда, на сей раз нашим спортсменам не удалось завоевать золотой медали, но они были очень близки к этому. Но хочу еще раз сказать, что в спорте бывают и поражения, и победы. В целом, результаты, достигнутые в спортивной сфере, весьма позитивны. Паралимпийцы очень порадовали нас, проявив высокое мастерство, профессионализм, самоотверженность, они завоевали много медалей, в том числе большое количество золотых медалей. Конечно, это тоже очень важное событие, и мы вполне справедливо гордимся нашими паралимпийцами», - отметил Президент Ильхам Алиев.