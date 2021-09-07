Президент Ильхам Алиев: Недочеты, допущенные в сфере спорта, будут серьезно расследованы, должен быть проведен серьезный анализ

БАКУ /Trend/ - Недочеты, допущенные в сфере спорта, будут серьезно расследованы, должен быть проведен серьезный анализ.

Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в видеоформате Фарида Гаибова в связи с назначением его министром молодежи и спорта.