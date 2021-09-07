Завершено следствие по уголовному делу экс-начальника Главного военного контрразведывательного управления упраздненного МНБ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана завершила следствие по уголовному делу в связи с незаконными действиями экс-начальника Главного военного контрразведывательного управления упраздненного министерства национальной безопасности Ширинова Низами Талыш оглу и других должностных лиц, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Генпрокуратуру.

Обвинительное заключение по делу утверждено и направлено в Бакинский военный суд.