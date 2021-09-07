Делегация, представлявшая Азербайджан в «Армейских международных играх – 2021», вернулась из Москвы в Баку

БАКУ /Trend/ - Наши команды – участницы соревнований «Танковый биатлон» и «Армия культуры», проходивших в Москве в рамках «Армейских международных игр – 2021», вернулись в Баку.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана, церемония встречи военнослужащих, успешно выступивших на конкурсах, прошла под аккомпанемент военного оркестра.

Отметим, что в рамках «Армейских международных игр – 2021» азербайджанские военнослужащие успешно выступили в состязаниях «Танковый биатлон» и «Армия культуры» в России, «Кубок моря» в Иране и «Мастера артиллерийского огня» в Казахстане.