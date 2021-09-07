Задержанный армянами в Агдере Джамиль Бабаев возвращен в Азербайджан в обмен на двух армянских солдат

БАКУ /Trend/ - Задержанный армянами в Агдере военнослужащий-сверхсрочник азербайджанской армии Джамиль Бабаев возвращен в Азербайджан.

Об этом в ответ на запрос Trend сказали в Государственной Комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Как отметили в Комиссии, Бабаев был возвращен в Азербайджан при посредничестве российских миротворцев взамен на двоих армянских солдат, Артура Налбандяна и Арамаиса Тозозяна.

Отметим, что 26 августа министерство обороны Азербайджана распространило информацию о том, что военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии рядовой Бабаев Джамиль Натиг оглу, вероятно, самовольно покинул психиатрическое отделение Гянджинского госпиталя и перешел на территорию Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.