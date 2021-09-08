В перуанской прессе опубликована статья об армянском вандализме на территориях Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Федерации журналистов Перу, известный журналист, политический обозреватель Рикардо Санчес, посетивший недавно Азербайджан, поделился в своей статье на перуанских новостных ресурсах информацией о военных преступлениях, вандализме, совершенных Арменией на территориях Азербайджана, свидетелем последствий которых он стал.

Как сообщает Trend в среду со ссылкой на посольство Азербайджана в Мексике, на сайте Федерации перуанских журналистов (fpp.org.pe), а также влиятельном перуанском новостном портале "Expreso" опубликована статья Санчеса под заголовком «Ужасы армяно-азербайджанского конфликта».

В статье говорится о том, что перуанские журналисты побывали в Физули, Джебраиле, Агдаме и городе Шуша, которые около 30 лет находились под армянской оккупацией и были освобождены азербайджанской армией. Автор отмечает, что Армения подвергла массовым разрушениям и разграблению исторические земли Азербайджана, от армянского вандализма больше всего пострадали Физули и Агдам, где полностью разрушены инфраструктура, исторические и культурные памятники. Санчес рассказывает о том, что в Джебраиле он повсюду видел только разрушенные дома, разрушенные кладбища, а также о том, что пришел в ужас от увиденного в Агдаме - когда-то одном из прекрасных городов Азербайджана, который сегодня называют «Хиросима Кавказа», где армяне разрушили старинные мечети, дворцы, исторические архитектурные памятники, места религиозного поклонения.

Рассказывая в своей статье о поездке в Гянджу, перуанский журналист пишет, что увидел преступления, которые армяне совершили против человечности во время 44-дневной войны, о том, что город, находящийся вдали от зоны военных операций, был обстрелян Арменией баллистическими ракетами, в результате чего погибли 26 мирных жителей, в том числе женщины и дети, сотни людей были ранены: «Этими действиями армяне хотели сломить дух народа, но не смогли добиться этого, и столкнулись с совершенно другой реакцией».

Подчеркивая, что город Шуша представляет геополитическую, историческую, культурную и военно-стратегическую важность для Азербайджана, Санчес коснулся также операции по освобождению от оккупации этого города, который имеет исключительное значение для азербайджанского народа.

В статье отмечается, что для возвращения людей, изгнанных из родных очагов 30 лет назад, на освобожденных территориях под руководством Президента Азербайджана проводятся широкомасштабные работы по восстановлению и реконструкции. Журналист выразил сожаление в связи с тем, что минирование Арменией этих территорий осложняет восстановительным работы: "Несмотря на подписание руководителями Азербайджана, России и Армении 10 ноября прошлого года трехстороннего заявления, Армения отказывается предоставить карты минных полей, что затягивает процесс разминирования".

Санчес также отмечает в своей статье, что во время поездки встречался с гражданами, изгнанными из родных очагов, которые с нетерпением ждут возвращения домой.

https://fpp.org.pe/el-horror-de-la-guerra-armenio-azeri/

https://www.expreso.com.pe/diplomacia/el-horror-de-la-guerra-armenio-azeri/

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)