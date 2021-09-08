Мы обнародуем планы по развитию молодежи и ее патриотическому воспитанию – Фарид Гайыбов (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Развитие молодежи и ее патриотическое воспитание и далее будут одним из главных направлений деятельности министерства молодежи и спорта Азербайджана, и мы обнародуем наши планы в этой сфере.

Об этом сказал в среду Trend министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов.

По его мнению, молодежь, воспитанная в духе патриотизма, сыграла большую роль в победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

«Это результат молодежной политики, успешно проводимой в Азербайджане. В Азербайджане уделяется особое внимание развитию молодежи. Развитие молодежи и ее патриотическое воспитание и далее будут одним из главных направлений деятельности министерства молодежи и спорта Азербайджана, и мы обнародуем наши планы в этой сфере», - сказал Гайыбов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)