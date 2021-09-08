Арестованы лица, причастные к деятельности незаконных вооруженных формирований за рубежом - СГБ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Арестованы лица, причастные к деятельности незаконных вооруженных формирований за рубежом, сообщает в среду Trend со ссылкой на СГБ Азербайджана.

В результате оперативно - следственных мероприятий, проведенных СГБ Азербайджана, были задержаны и привлечены к ответственности лица, участвовавшие в деятельности незаконных вооруженных формирований на территории другого государства.

Следствие установило, что граждане Азербайджана Джумаев Мансур Мамедали оглу (1980 года рождения) и Джахангиров Насир Гачай оглу (1971 года рождения) участвовали в незаконных вооруженных формированиях за рубежом.

В результате расследования также было установлено, что Джумаев и Джахангиров в 2011 году покинули Азербайджан, нелегально проникли на территорию другого государства и приняли участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, возглавляемого человеком по прозвищу «Салахаддин». В составе этого формирования они участвовали в боевых действиях и операциях.