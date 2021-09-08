Совместные тактические учения Азербайджана и Турции в Лачине направлены на обеспечение стабильности в регионе - МИД

БАКУ /Trend/ - Каждое государство обладает суверенным правом на проведение различных учений в пределах своих международно признанных границ. До сегодняшнего дня Азербайджан провел на своей территории множество военных учений, в том числе с участием стран-партнеров. Совместные тактические учения, стартовавшие в Лачинском районе, являются аналогичным шагом и служат обеспечению стабильности в регионе.

Как передает в среду Trend, об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на претензии внешнеполитического ведомства Армении о том, что проведение совместных азербайджано-турецких учений в Лачинском районе противоречит трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года и подрывает мир и безопасность.