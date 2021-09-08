Совместные тактические учения Азербайджана и Турции в Лачине направлены на обеспечение стабильности в регионе - МИД (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Каждое государство обладает суверенным правом на проведение различных учений в пределах своих международно признанных границ. До сегодняшнего дня Азербайджан провел на своей территории множество военных учений, в том числе с участием стран - партнеров. Совместные тактические учения, стартовавшие в Лачинском районе, являются аналогичным шагом и служат обеспечению стабильности в регионе.

Как передает в среду Trend, об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на претензии внешнеполитического ведомства Армении о том, что проведение совместных азербайджано-турецких учений в Лачинском районе якобы противоречит трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года и подрывает мир и безопасность.

"Доводим до сведения МИД Армении, что угроза региональному миру и безопасности кроется не в проведении государством военных учений на его территории, а в выдвижении территориальных претензий к другой стране, как это делала Армения на протяжении долгих лет, проведении политики военной агрессии, оккупации территорий другого государства и пренебрежении принципами международного права.

Если Армения заинтересована в обеспечении мира и безопасности в регионе, то должна выполнить взятые на себя обязательства", - сказала Абдуллаева.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)