Шарль Мишель и Путин обсудили Карабах

БАКУ /Trend/ - Глава Европейского совета Шарль Мишель и президент России Владимир Путин обменялись мнениями по ситуации в Карабахе. Как сообщает Trend, об этом Шарль Мишель написал на своей странице в Twitter.

Стороны отметили необходимость укрепления доверия и диалога для дальнейшего поддержания мира в регионе.