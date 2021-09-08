Шарль Мишель и Путин обсудили Карабах
БАКУ /Trend/ - Глава Европейского совета Шарль Мишель и президент России Владимир Путин обменялись мнениями по ситуации в Карабахе. Как сообщает Trend, об этом Шарль Мишель написал на своей странице в Twitter.
Стороны отметили необходимость укрепления доверия и диалога для дальнейшего поддержания мира в регионе.
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