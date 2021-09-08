Президент Ильхам Алиев поздравил главу Таджикистана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону поздравительное письмо.

Как передает в среду Trend, в письме говорится:

"Уважаемый Эмомали Шарифович,

С удовольствием выражаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления от своего имени и от имени азербайджанского народа по случаю 30-летия независимости Республики Таджикистан.

В годы независимости под Вашим мудрым руководством Ваша страна, двигаясь по пути стабильного развития, добилась успехов в деле укрепления государственности и социально-экономического прогресса, а также завоевала авторитет на международном уровне. Азербайджанская Республика искренне радуется достижениям Вашей дружественной страны.

Мы придаем особое значение развитию отношений между Азербайджаном и Таджикистаном, основанных на добрых и богатых традициях. Постоянно расширяющийся политический диалог на высоком уровне между нашими странами, взаимные визиты, плодотворное сотрудничество в торгово-экономической сфере являются основными факторами, характеризующими наши многовекторные отношения.

Уверен, что мы будем и впредь успешно продолжать совместные усилия, направленные на укрепление наших традиционных дружественных связей и дальнейшее расширение сферы нашего сотрудничества.

В этот знаменательный день, уважаемый Эмомали Шарифович, еще раз поздравляю Вас, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а братскому народу Таджикистана - мира и благополучия".