Представители ведущих азербайджанских СМИ возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву в Астрахани (ВИДЕО)

АСТРАХАНЬ/Trend/ - Представители ведущих азербайджанских СМИ, прибывшие в Астрахань с целью участия в Каспийском медиафоруме, сегодня возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву, сообщает Trend.

На церемонии присутствовали заместитель генерального директора информационного агентства Trend, руководитель аналитического центра Baku Network Гюльнара Мамедзаде, представители Агентства международных связей Астраханской области, а также представители различных дипломатических, медийных и государственных структур Азербайджана и России.

Отметим, что 10-11 сентября в Астрахани состоится VI Каспийский медиафорум – уникальная площадка для обмена опытом, обсуждения новых векторов развития региональной и международной журналистики, создания единого информационного поля для стран Каспийского региона. Проект реализуется при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ.

В рамках мероприятия каспийская столица России примет представителей средств массовой информации, политологов, экспертов и аналитиков из Азербайджана, Ирана, Казахстана, России, Туркменистана и Узбекистана.

Организаторами крупного международного проекта выступают правительство Астраханской области, Ассоциация «Центр международных и общественно-политических исследований "Каспий – Евразия"» и политологический центр «Север – Юг» при поддержке Россотрудничества и Ростуризма.