Пандемия COVID-19 способствовала цифровизации сотрудничества между Азербайджаном и ЕС – Еврокомиссия

БАКУ /Trend/ - Пандемия COVID-19 способствовала цифровизации сотрудничества между Азербайджаном и ЕС.

Об этом в среду сообщила Trend пресс-секретарь Еврокомиссии Ана Писонеро.

По ее словам, ЕС остается ключевым партнером для Азербайджана, и не только в сфере торговли, но и в широком спектре областей – от энергетики до культуры, от образования до экономической диверсификации и сельского хозяйства.

«Это прочное и всеобъемлющее партнерство еще больше укрепилось во время кризиса COVID. Действительно, ЕС продемонстрировал полную солидарность со своими восточными партнерами в борьбе с пандемией COVID-19 путем оказания немедленной поддержки, как в области здравоохранения, так и в плане долгосрочного социально-экономического восстановления. Что касается последнего, ЕС разработал значительный двусторонний пакет, чтобы сосредоточиться на более долгосрочных потребностях для смягчения экономических и социальных последствий пандемии и продолжения совместной работы над экономическими реформами и диверсификацией», – сказала она.

Писонеро отметила, что ЕС был полон решимости поддержать восточных соседей в борьбе с пандемией и ускорении вакцинации.

«В прошлом году ЕС под эгидой Team Europe поддержал более 60 медицинских учреждений по всей стране, предоставив 10 тысяч лицевых щитков, 10 тысяч защитных очков, 140 тысяч респираторов, 8 тысяч изолирующих халатов и 987 тысяч смотровых перчаток, а также бригады скорой медицинской помощи из разных стран-членов ЕС. В этом году ЕС поддерживает Азербайджан, наряду со всеми другими участниками Восточного партнерства, в развертывании и проведении вакцинации в стране посредством совместной с ВОЗ специальной программы на 40 миллионов евро», – добавила она.

Писонеро сообщила, это было дополнено поддержкой в обеспечении вакцинами через COVAX, для которой Team Europe с почти 3 миллиардами евро является одним из ведущих спонсоров.

«Кроме того, ЕС только что запустил новую программу поддержки совместного использования вакцин стоимостью 35 миллионов евро для стран Восточного партнерства, от которой, как мы надеемся, Азербайджан скоро получит выгоду», – сказала она.

Писонеро подчеркнула, что пандемия COVID-19 способствовала цифровизации сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, что следует рассматривать как положительный результат этого кризиса.

«Наш политический диалог всегда оставался активным на самом высоком уровне», – подытожила она.