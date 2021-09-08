Делегация Азербайджана прибыла в Астрахань на Каспийский медиафорум (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Делегация Азербайджана прибыла в Астрахань на Каспийский медиафорум, сообщает Trend со ссылкой на Агентство международных связей Астраханской области.

В её составе – представители органов власти, дипломаты, журналисты.

Члены делегации возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву в сквере, который носит его имя. В церемонии принял участие руководитель агентства по занятости населения Астраханской области Рамиз Азизов, заместитель руководителя регионального агентства международных связей Илья Торопицын.

Значимым событием для средств массовой информации прикаспийских стран назвала предстоящее в г. Астрахани мероприятие заместитель генерального директора азербайджанского агентства Trend, руководитель Каспийского экспертного клуба Гюльнара Мамедзаде:

«Каспийский медиафорум является серьёзной, фундаментальной площадкой для налаживания профессиональных коммуникаций, определения подходов для журналистов и экспертов, - сказала она в интервью представителям астраханских СМИ. – Вместе с коллегами мы будем искать ответы на вопросы о том, как дальше развивать масс-медиа, выстраивать коммуникации, реагировать на процессы, которые развиваются в современном мире и многие другие».

По мнению Гюльнары Мамедзаде, город Астрахань является одним из ведущих медийных центров Каспийского региона.

«Наши ожидания от Каспийского медиафорума высоки, - сказала азербайджанский журналист. – Он открывает возможности для налаживания партнёрских связей, обмена опытом, создания и генерирования совместных проектов».

Медиаэксперт считает актуальной повестку предстоящего форума для Каспийского региона. Очень важно, на её взгляд, понимать вызовы и риски, с которыми сталкивается экосистема Каспия и правильно реагировать на них. Не менее актуальной для медиафорума также является тема цифровой трансформации.

«В Астрахани на различных площадках журналисты Прикаспия поделятся опытом, поразмышляют о будущем нашей профессии, - отметила Гюльнара Мамедзаде. – Ценность проводимого в Астрахани Каспийского медиафорума заключается в том, что он создаёт платформу для обсуждения актуальных вопросов политической повестки, сотрудничества в различных сферах. Это поможет довести до наших читателей, зрителей и слушателей позицию наших государств, нацеленную на стабильный политический диалог».