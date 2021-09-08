Франция готова выделить Азербайджану 400 тысяч евро на разминирование – посол
БАКУ/Trend/ - Франция готова выделить Азербайджану 400 тысяч евро на разминирование освобожденных территорий в этом году.
Как передает Trend, об этом в среду посол Франции в Азербайджане Захари Гросс написал на своей странице в Twitter.
«Огромную часть Карабаха необходимо очистить от мин. Разминирование является одной из сфер, требующих международного сотрудничества для того, чтобы вынужденные переселенцы смогли вернуться на свои земли. Рад официально сообщить Агентству разминирования Азербайджана, что Франция готова выделить 400 тысяч евро на разминирование в этом году», – написал он.
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