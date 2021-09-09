Родник "Иса Булагы" в Шуше полностью восстановлен (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Государственный заповедник города Шуша полностью восстановил один из главных символов Шуша – родник "Иса Булагы". Как сообщает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал председатель правления Шушинского городского государственного заповедника Мафтун Аббасов.

Как отмечается, конструкция источника выполнена из мрамора, слова "Иса Булагы" написан в национальном орнаменте, а водоснабжение источника полностью восстановлено.