Американец армянского происхождения, напавший на турков, признал свою вину

БАКУ /Trend/ - Житель американского штата Калифорния, этнический армянин Уильям Степанян признался в нападении на пять человек в турецком ресторане.

Кроме того, он признал себя виновным в совершении преступления на почве ненависти, передает в четверг Trend со ссылкой на западные СМИ.

Как сообщается, инцидент в Cafe Istanbul, семейном ресторане в Малибу, штат Калифорния, произошел 4 ноября 2020 года, около 20:00. Степанян и еще восемь человек прибыли в ресторан и напали на пять человек, включая владельца и персонал.

Ранее в тот же день Степанян написал, что намерен «поохотиться на турков». Во время инцидента он был в маске и оскорблял турок. «Мы пришли убить вас!», - говорили он и его сообщник, 24-летний Гарри Чаликян, посетителям ресторана.

Четверо пострадавших были гражданами Турции.