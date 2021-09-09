Во время оккупации Армения уничтожила более 1 тыс. учебных заведений и детсадов – МИД Азербайджана (версия 3)

(первая версия в 10:43)

БАКУ /Trend/ - Во время военной агрессии Армении, продлившейся около 30 лет, образовательной инфраструктуре Азербайджана был нанесен серьезный ущерб, полностью уничтожены более тысячи образовательных учреждений и детских садов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на заявление азербайджанского внешнеполитического ведомства в связи с 9 сентября – Международным днем ​​защиты образования от нападений.

В заявлении отмечается, что Азербайджан, являющийся стороной Конвенции о правах ребенка и факультативного протокола к ней, а также Женевских конвенций по защите жертв войны от 1949 года, решительно и последовательно поддерживает международный усилия, направленные на обеспечение эффективной зашиты прав и улучшение положения детей, страдающих от вооруженных конфликтов.

«Сотни тысяч девочек и мальчиков, которые стали беженцами и вынужденными переселенцами, под влиянием серьезных проблем от военной агрессии Армении реализовали свое право на образование. Учебные заведения на азербайджанской территории систематически подвергались обстрелу со стороны вооруженных сил Армении, и школьники и персонал школ, рискуя, участвовали в образовательном процессе», - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что в ходе 44-дневной войны Армения, грубо нарушив нормы международного гуманитарного права, умышленно брала на прицел учащихся, в результате были разрушены 54 школы, 10 школьников в возрасте 6-15 лет были убиты, а 16 - ранены.

«Разрешив конфликт, Азербайджан акцентировал внимание на безопасной учебе детей и использовании их потенциала. В настоящее время Азербайджан вновь строит школы на освобожденных территориях. Отмечая вместе с мировой общественностью 9 сентября - Международный день ​​защиты образования от нападений, МИД Азербайджана еще раз подчеркивает, что Армения несет ответственность за военные преступления, совершенные против азербайджанских школьников, и отмечает важность уважения права на безопасное образование детей. Азербайджан требует от Армении соблюдать международные обязательства по расследованию многочисленных фактов военных преступлений, совершенных ее вооруженными силами, и привлечению к ответственности виновных в этих преступлениях», - говорится в заявлении.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)