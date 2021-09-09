На реконструкцию автодорог в Бинагадинском районе Баку выделено 3,7 млн манатов - Распоряжение
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение "О дополнительных мерах, связанных с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Бинагадинского района города Баку".
Согласно документу, с целью реконструкции автомобильных дорог на территории Бинагадинского района города Баку Государственному агентству автодорог Азербайджана выделяется 3,7 миллиона манатов.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Увеличился прогноз по поступлениям от Налоговой службы в госбюджет Азербайджана на будущий год (ОБЗОР)
С глубокой скорбью чтим память детей, чье обучение оборвалось в результате военных преступлений Армении - Джейхун Байрамов (ФОТО)
В Азербайджане невакцинированные работники сферы образования не будут допущены в учебные заведения – министерство
Пандемия COVID-19 способствовала цифровизации сотрудничества между Азербайджаном и ЕС – Еврокомиссия
Проекты Acwa Power и Мasdar в Азербайджане позволят сэкономить более 300 млн кубометров природного газа в год