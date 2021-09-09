Спикер парламента Азербайджана выступила на Глобальном саммите по борьбе с терроризмом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова 9 сентября выступила на I Глобальном парламентском саммите по борьбе с терроризмом в Вене (Австрия), сообщает в четверг Trend со ссылкой на отдел прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

В своем выступлении Сахиба Гафарова отметила, что после событий 11 сентября пресечение терроризма и борьба с ним стали важнейшими вопросами в повестке государств.

Она подчеркнула важность оказания необходимой поддержки жертвам террора и их семьям и отметила, что парламенты играют главную роль в формировании действенных механизмов для поддержки и возможной помощи жертвам террора и что для решения этих вопросов должны быть разработаны инклюзивные законы по сотрудничеству правительства, организаций гражданского общества, медиа и частного сектора.

По словам председателя Милли Меджлиса, ни одна страна не застрахована от террористической угрозы. При этом она подчеркнула важность осуществления соответствующих правовых и институциональных мер для поддержки жертв террора.

Сахиба Гафарова добавила, что прошлогодняя 44-х дневная Отечественная война показала явную связь между насильственным сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом, которые Армения активно использовала против Азербайджана.

В заключение спикер отметила, что в Азербайджане оказывается широкая государственная и неправительственная помощь для удовлетворения нужд жертв террора.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)